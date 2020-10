Uma menina de 10 anos morreu no sábado à noite e a irmã e a mãe ficaram feridas, depois de um condutor ter abalroado a traseira da viatura onde as três seguiam na Autoestrada do Norte (A1), sentido Norte-Sul, junto a São João da Talha, no concelho de Loures. O homem, que estaria alcoolizado, tentou fugir a pé pela berma, mas foi agarrado por um agente da PSP de folga que parou no local.