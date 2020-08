Contentor com bananas proveniente da América Latina escondia 375 quilos de cocaína

A Polícia Judiciária apreendeu nos últimos dias 375kg de cocaína dissimulados no interior de um contentor que transportava bananas. O carregamento era proveninente da América Latina.



Quatro homens de nacionalidade portuguesa e com idades compreendidas entre os 33 e os 56 anos foram detidos em flagrante delito, no fim-de-semana, pela PJ. Os detidos, dois deles agentes da PSP, são suspeitos de integrarem uma organização criminosa transnacional dedicada à introdução, no continente europeu, de grandes quantidades de cocaína.





Foram ainda apreendidas três viaturas bem como diversos objetos e documentação, com interesse probatório. Os detidos ficaram em prisão preventiva.