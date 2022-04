Corpo de homem encontrado a flutuar em Ponta Delgada

O corpo de um homem com cerca de 35 anos foi encontrado esta quarta-feira a flutuar junto ao portinho de São Roque, em Ponta Delgada, nos Açores, "desconhecendo-se as causas" do incidente, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

Em nota de imprensa, a Autoridade Marítima refere que o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) recebeu um alerta pelas 14h15 locais (15h15 em Lisboa), "a informar para a presença de um corpo a flutuar junto ao portinho de São Roque".

"Foram ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada. Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada e da PSP", é acrescentado no comunicado.

O corpo da vítima, "um homem com cerca de 35 anos", foi recolhido pela Polícia Marítima tendo o óbito sido "declarado no local pelo delegado de saúde".

"Foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada para o gabinete médico-legal da Ponta Delgada", lê-se na nota enviada às redações.

A Autoridade Marítima Nacional indica ainda que se "desconhecem as causas que estiveram na origem do incidente".