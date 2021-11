Cravinho defende aliança entre a União Europeia e a NATO

“A cooperação entre a União Europeia e a NATO é fundamental” para desenvolver “mecanismos de resposta coletiva” contra fenómenos como a “desinformação, a instrumentalização de migrantes ou ciberataques”, afirmou esta segunda-feira o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, na abertura do seminário da Defesa, no Instituto de Defesa Nacional, em Lisboa.



No evento esteve presente Javier Solana, alto representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança Comum entre 1999 e 2009, os chefes militares dos três ramos das Forças Armadas e o vice-almirante Gouveia e Melo.



Ver comentários