Criador da cerveja Rapada e mulher morrem na A1. Conheça a sua história

Uma colisão entre dois camiões e vários veículos roubou a vida a três pessoas e deixou outras seis em estado grave.

Rui Nunes Figueiredo, um dos proprietários da cerveja artesanal Rapada, e a mulher, Alexandra Nunes, são duas das três vítimas mortais do acidente que aconteceu esta segunda-feira, na A1, na Mealhada. Desta colisão ficaram ainda outras seis pessoas em estado grave.



O empresário e dono daquela cerveja artesanal era natural de Santo António do Alva, no concelho de Oliveira do Hospital. Rui co-fundou a "Rapada" em dezembro de 2014.



O nome que Rui decidiu dar a esta "sua" cerveja surgiu como homenagem à povoação de Santo António do Alva, anteriormente conhecida como Rapada.



Uma das outras vítimas mortais foi a mulher de Rui Figueiredo. Alexandra Nunes, era empresária na área dos produtos de flor de sal na região de Aveiro.



Alexandra tinha 42 anos e era natural de Coimbra, mas residia com Rui em Aveiro.



Ambos regressavam da Fatacil - Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa - quando o acidente se deu.



Autarca elogia empreendedor

Mal teve conhecimento do acidente, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, sublinhou a "muita dinâmica" de Rui e lembrou, em declarações à Centro TV, que ele "venceu o concurso Empreender + que o município organiza, para novas ideias de negócio, com o projeto da cerveja artesanal Rapada".



"Eram pessoas muito estimadas pelas pessoas da terra e quero apresentar as minhas sentidas condolências às suas famílias", acrescentou o autarca.

A selfie com Marcelo

O reconhecimento do casal na comunidade não é obra do acaso. Ambos estiveram envolvidos em várias iniciativas de apoio às vítimas dos incêndios do ano passado. Também as atividades empresariais levaram ao contacto com muita gente. Disso é testemunha as imagens publicadas nas redes sociais com gente do mundo da televisão, do espetáculo ou da política como o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Acidente aconteceu na A1 na zona da Mealhada

O acidente que vitimou o casal Nunes matou também o motorista de um camião envolvido no aparatoso despiste que aconteceu na A1 junto à Mealhada.