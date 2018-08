Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terceira vítima da A1 era motorista experiente e “bem-disposto”

Jaime Cardoso morreu aos 46 anos. Família e amigos recordam uma pessoa divertida.

20:02

Jaime Cardoso, o homem que morreu esta segunda-feira no despiste que causou outras duas vítimas na A1 na Mealhada era um motorista experiente que já tinha passado por várias empresas de camionagem.



Natural de Lamego, Jaime Manuel Rebelo Cardoso tinha 46 anos e vivia em Coimbra há vários anos com a sua companheira. Não tinha filhos.



Um colega de profissão referiu ao CM que Jaime Cardoso "não era um amigo, era um irmão para todos" os que com ele conviviam. "Era uma pessoa cativante e bem-disposta", referiu a mesma fonte.



Um familiar referiu ao CM que "havia sempre animação" ao lago de Jaime Cardoso, pessoa que "ultrapassava sempre tudo com um sorriso na cara".



Nas redes sociais multiplicam-se as homenagens de colegas e familiares.



O funeral de Jaime Cardoso realiza-se em Coimbra às 10h00 desta quinta-feira.