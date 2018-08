Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três feridos graves em colisão entre dois camiões e vários carros na A1 na Mealhada

Há ainda seis pessoas com ferimentos ligeiros. A1 está cortada.

19:05

Uma colisão entre dois camiões e vários carros na A1, na Mealhada, fez, esta segunda-feira, três feridos graves e seis ligeiros, soube o CM junto do CDOS de Aveiro.



O acidente está a condicionar fortemente a circulação, com a via cortada no sentido sul/norte após o nó da Mealhada. Haverá já quilómetros de fila.



A carga do camião ficou espalhada por ambos os sentidos da via.



Não foram ainda apuradas as causas.



No local estão 29 operacionais apoiados por 11 viaturas.



Em atualização