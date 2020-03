Criança dá tiro a outra no pescoço em Setúbal

Uma criança com cerca de 10 anos foi este domingo ferida a tiro no pescoço, por uma outra, sua familiar, quando brincavam com uma arma de fogo no bairro da Bela Vista, Setúbal, apurou oO menino foi levado pela família para o Hospital de São Bernardo, na mesma cidade, e não correrá perigo de vida. Foi a PSP na Urgência a tomar inicialmente conta da ocorrência.O pai de um deles disse que os meninos encontraram a arma na rua, o que a polícia desconfia não ser verdade. A PJ de Setúbal está a investigar as circunstâncias do incidente.