Criança de seis anos baleada em Loures

Um rapaz de seis anos foi baleado na manhã desta sexta-feira por engano no bairro da Torre, em Camarate, Loures. Os alvos seriam os avós, mas os disparos acabaram por atingir a criança na barriga e numa das pernas.



Estão envolvidos dois homens no crime.





Ao que o Correio da Manhã apurou, os disparos terão feito ricochete no chão, acabando por atingir o rapaz. Os responsáveis foram dois homens e a arma utilizada terá sido uma caçadeira.Os bombeiros Sapadores de Sacavém e a PSP foram chamados ao local. Já foi criado um perímetro de segurança.A criança foi transportada para o hospital Beatriz Ângelo, mas já teve alta hospitalar.Os ferimentos foram considerados superficiais e, de momento, a criança encontra-se em casa a ser medicada e a recuperar dos ferimentos.A polícia procura os dois suspeitos e está a apurar as causas do caso.