Criança encontrada a boiar em piscina no Algarve

Uma criança de 2 anos, de nacionalidade inglesa, caiu esta sexta-feira de manhã dentro de uma piscina de uma moradia do country club Monte Rei, no interior do concelho de Vila Real de Santo António.Tinha conseguido escapar da atenção dos pais, que estão a passar férias no Algarve, durante alguns segundos e ficou em dificuldades na água devido a não saber ainda nadar. Os familiares conseguiram resgatar rapidamente o menor e evitaram que a situação tivesse contornos mais trágicos.O alerta surgiu pelas 09h50 desta sexta-feira e dava conta de uma situação de pré-afogamento de uma criança. Para o local foram imediatamente acionados meios dos bombeiros de Vila Real de Santo António, bem como o Veículo de Suporte Imediato de Vida do INEM, que está sediado na cidade."Quando os bombeiros chegaram a criança já tinha sido retirada de dentro da piscina, aparentemente pelos familiares", revelou aoPontes Fernandes, comandante daquela corporação de bombeiros.Segundo o operacional, o menor estava "consciente e também estava choroso", tudo apontando para que a situação não tenha passado de um grande susto. Ainda assim, e devido a possíveis sequelas do acidente que poderiam não ser detetadas no local, a criança inglesa acabou mesmo por ter de ser transportada, por precaução, para a unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.