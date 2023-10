A criminalidade no distrito do Porto aumentou, entre janeiro e agosto, 8,6 % face ao ano anterior, à boleia de subidas grandes nos crimes de tráfico de droga (+34,9%), burlas informáticas (+42,7%) e condução com taxa-crime de álcool (+25%), anunciou esta quarta-feira o ministro da Administração Interna, na tomada de posse do novo comandante da PSP do Porto, que recebeu um reforço de 136 novos polícias, passando a contar com 3200.









