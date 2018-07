Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Cuspia e dava-me murros”, diz vítima de violência doméstica em Amarante

Mulher sofria agressões há 22 anos.

Por Nelson Rodrigues | 08:35

Durante mais de uma hora, a vítima contou ao coletivo de juízes do tribunal de Penafiel o terror que viveu às mãos do marido nos 22 anos de casamento na casa em que viviam, em Amarante.



"Foi sempre muito violento. Sempre me tratou mal. Quando estava grávida, deu-me um pontapé na barriga. Cuspia-me na cara, dava-me bofetadas na cara e murros na cabeça. Também me chegou a dar pontapés e a apontar uma arma durante a gravidez", referiu.



Também os três filhos do casal, duas raparigas gémeas e o filho, na altura menor, foram agredidos pelo homem que responde por violência doméstica, ofensas à integridade física qualificada, ameaça e posse de arma.



"Apontou-me uma arma à cabeça e disse que me matava", descreveu o filho.