Dá oito facadas nas costas da 'ex' em Vila Franca de Xira

Agressor é procurado pelas autoridades. Vítima não corre perigo.

Por Joana de Sales | 09:06

Foi esfaqueada oito vezes nas costas pelo ex-companheiro, na manhã de quarta-feira, na rua Gil Vicente, na zona do Bom Retiro, em Vila Franca de Xira. Apesar dos vários golpes de que foi alvo, a mulher não corre perigo de vida.



A vítima, de 34 anos, é filha de um dirigente de um clube local e a agressão foi, de imediato, denunciada na página de Facebook do clube, na qual foi também partilhada a fotografia do ex-companheiro da mulher, que fugiu logo após o violento ataque.



O esfaqueamento ocorreu na via pública, na rua Gil Vicente, pelas 08h30. Para o local foi enviada uma ambulância de socorro, com dois operacionais dos bombeiros de Vila Franca de Xira, tendo a vítima sido depois transportada para o hospital local, onde ainda se mantém internada.



O homem foi identificado pelas autoridades, que iniciaram as buscas para o encontrar. Tanto a PSP como a GNR estiveram envolvidas nestas operações. Fonte oficial confirmou ao Correio da Manhã que o agressor ainda se encontrava, ontem à noite, a monte.



A publicação do clube, ao qual pertence o pai da vítima, apela à população para que contacte as autoridades no caso de o homem ser avistado. Ontem, já ultrapassava as 1700 partilhas naquela rede social. Nos comentários, moradores da zona adiantam que o homem fugiu e estará a viver no Algarve.



A investigação do crime passou logo na quarta-feira para as mãos da Polícia Judiciária.