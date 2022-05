DCIAP faz buscas em apartamentos de Manuel Pinho

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está a realizar esta quarta-feira buscas nos apartamentos de Manuel Pinho, em Lisboa.



As sete buscas domiciliárias decorrem no âmbito do processo EDP/CMEC.





Manuel Pinho é, desde 2017, arguido no processo ‘EDP’ por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais. Acabou detido para interrogatório na última vez que foi convocado para prestar declarações. Está em prisão domiciliária desde dezembro.



Após interrogatório, o juiz Carlos Alexandre validou o perigo de fuga e impôs-lhe o pagamento de uma caução, ficando com pulseira eletrónica caso não efetuasse esse pagamento, o que se verificou. Manuel Pinho não prestou a caução milionária - a mais alta aplicada até agora pela Justiça portuguesa - e permanece há quase seis meses privado da liberdade numa moradia em Braga.

