De corrupção a abuso de poder: Miguel Albuquerque e Pedro Calado suspeitos de oito crimes

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, e Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal, são suspeitos de oito crimes no âmbito da megaoperação realizada pela PJ na Madeira . Albuquerque foi constituído arguido e Pedro Calado detido.sabe que em causa estão os crimes de atentado contra o Estado de Direito, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio, abuso de poderes e tráfico de influências.Entre os detidos está também Custódio Correia, sócio do líder do grupo AFA, que está ligado a várias áreas, como a construção, turismo e comunicação social. Miguel Albuquerque só não foi detido porque a lei não o permite, uma vez que tem imunidade por ser membro do Conselho de Estado.Afonso da Silva, braço direito de Albuquerque, António e Susana Prada, Luís Silva e Bruno Freitas também são suspeitos. Bruno Freitas desempenhou funções no Turismo do Governo Regional e, atualmente, estava ligado ao grupo AFA.O juiz de instrução que passou os mandados foi Nuno Dias, que presidiu aos interrogatórios da Operação Influencer e que, a partir desta sexta-feira, vai presidir aos primeiros interrogatórios deste caso.