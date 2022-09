Uma mulher, vítima de violência doméstica, teme que o ex-companheiro possa, a qualquer momento, assassinar a filha de 8 anos. Sob anonimato, a mulher revelou aoque “as ameaças são constantes” e narrou vários exemplos: “Deixa facas espetadas em fotos da minha filha”, acrescentando que o suspeito está “muito centrado no suicídio dele com a menina no carro”. O caso é avaliado pela PSP como de risco elevado e há um processo-crime a decorrer, ao qual o núcleo criminal da PSP de Odivelas tem vindo a juntar alegadas provas de dezenas e dezenas de ameaças de morte concretas dirigidas à menina.“Dava-me bofetadas, depois mais para o fim, já eram murros”, contou a mulher, recordando as ameaças: “Tu sabes que eu tenho pessoas conhecidas na justiça, e se por acaso avançarmos com a separação eu tiro-te a menina.” No âmbito do policiamento de proximidade, a polícia visita esta mãe e filha com regularidade. A mulher lamenta, contudo, que contra o suposto agressor apenas tenha sido aplicada a medida preventiva de utilização do chamado ‘botão de pânico’, mecanismo pelo qual alerta as autoridades da proximidade do ex-companheiro.