Denúncia por violência doméstica trama ladrão em Paços de Ferreira

Uma denúncia por violência doméstica tramou um assaltante, de 30 anos. O suspeito foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Penafiel por ameaçar a ex-companheira, de 27 anos, com armas de fogo. Durante uma busca realizada à casa do suspeito, em Paços de Ferreira, os militares apreenderam não só várias armas e munições, como também dois carros furtados e mais de 110 mil euros em notas, dinheiro que terá origem ilícita. As viaturas foram furtadas em outubro do ano passado e já em janeiro deste ano. Um dos carro foi já entregue ao proprietário.

Já quanto ao crime de violência doméstica, a GNR avança que a relação durou um ano e meio, sendo que a vítima vivia num clima de grande medo e insegurança. A separação ocorreu há oito meses. O suspeito foi detido e constituído arguido. Tem já cadastro por ofensas à integridade física e ainda resistência e coação sobre funcionário.

No mesmo processo foi detido um homem, de 57 anos, por posse de arma proibida.