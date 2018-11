Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrocada em Piornos mantém estrada cortada na Serra da Estrela

Pedras desprenderam-se no Vale do Zêzere na noite de domingo e abriram grandes buracos no pavimento.

11:49

A derrocada de pedras de grandes dimensões na zona de Piornos, na Serra da Estrela deixou intransitável a Estrada Nacional 338, que liga Piornos a Manteigas.



Na noite deste domingo, blocos de pedra de grandes dimensões soltaram-se das encostas do Vale Glaciar do Rio Zêzere e causaram um rasto de destruição, levando arbustos e árvores à sua passagem.



A derrocada deixou dois grandes buracos no pavimento da estrada, numa zona em que não há proteções de rede e aço, levando ao corte da via. Na manhã desta segunda-feira, eram visíveis os danos causados pela derrocada, que deixaram a estrada intransitável.



Decorrem trabalhos para a reconsolidação dos taludes, o que poderá levar a que estrada seja reaberta, ainda que parcialmente, nas próximas horas.