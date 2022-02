Derrocada em prédio devoluto em Carcavelos

18h40 desta sexta-feira.





Uma derrocada numa casa devoluta em Carcavelos, no concelho de Cascais, mobiliza meios dos Bombeiros de Carcavelos, da Proteção Civil de Cascais e elementos da PSP.A derrocada deu-se no interior do edificio de dois pisos, na rua João da Silva, com queda parcial do telhado. Toda a estrutura ameaça desmoronar-se sobre a via.Os bombeiros vão cortar as vias e preparar o espaço para uma eventual demolição do edifício.Ao que oapurou estão também a aguardar a chegada de um cão farejador para tentar perceber se existe algum pessoa em situação sem-abrigo no interior.Alerta foi dado cerca dasEm atualização