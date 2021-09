Desavença entre vizinhos termina em esfaqueamento em Santa Maria da Feira

Uma desavença entre vizinhos, em Lourosa, Santa Maria da Feira, acabou em facadas. O agressor tem 70 anos.Na sequência da rixa, um homem com cerca de 40 anos, sofreu ferimentos, provocados por uma arma branca, numa mão. Uma mulher, de 46 anos, familiar de um dos envolvidos nos desacatos, sofreu um ataque de ansiedade e teve de ser socorrida pelos bombeiros de Lourosa.Os problemas entre vizinhos, na rua do Comércio, já eram antigos. Desta vez, a discussão começou por causa da utilização do caminho de acesso, comum às duas famílias, às respectivas habitações.