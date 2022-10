O despiste de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Braga na estrada nacional 202, no sentido Sistelo- Arcos de Valdevez, em Viana do Castelo, fez dois feridos ligeiros.Tudo indica que as vítimas são operacionais dos bombeiros e foram transportados para o hospital.O alerta foi dado às 21h37.O acidente aconteceu numa zona com pouca rede o que dificultou as comunicações.No local estiveram 20 operacionais apoiados por 6 viaturas.A GNR está a investigar as causas do acidente.