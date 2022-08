Despiste de autotanque deixa dois bombeiros feridos em Sarzedo, na Covilhã

Pelo menos dois bombeiros sofreram esta terça-feira ferimentos ligeiros num despiste de um autotanque em Sarzedo, na Covilhã.

O alerta foi dado às 17h54.





Segundo apurou o, o Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) de Carnaxide despistou-se e capotou, tendo caído de um declive de 15 metros.Doze meios aéreos e mais de 1.250 operacionais, apoiados por 394 viaturas e 12 meios aéreos, estão esta terça-feira à tarde a combater o incêndio que lavra na serra da Estrela, segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Este incêndio deflagrou no dia seis de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, e foi dado como dominado no sábado, dia 13, mas sofreu uma reativação na segunda-feira.

