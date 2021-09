Um camião de transporte de combustível despistou-se na tarde desta terça-feira no concelho de Murça, em Vila Real.O acidente provocou ferimentos no condutor do camião e um derrame de combustível na via.O alerta para o acidente foi dadao pelas 13h34.No local estiveram 26 operacioanais apoiados por 10 viaturas dos Bombeiros de Murça, da GNR e do INEM.