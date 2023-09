Jovem de 15 anos morre em despiste de carrinha em Tomar

Um despiste de uma carrinha de caixa aberta provocou, na madrugada desta segunda-feira, a morte a um jovem de 15 anos, em Tomar. No veículo seguiam oito pessoas, sendo o condutor, jovem de 19 anos, o único maior de idade presente. Os restantes ocupantes têm entre os 15 e os 16 anos.O acidente provocou, ainda, ferimentos ligeiros em dois jovens, que foram transportados para o hospital. Os restantes ocupantes foram assistidos no local.O alerta foi dado, por volta das 2h00, para um despiste numa estrada (de terra) de acesso à Barragem do Carril, em Tomar.No socorro estiveram os Bombeiros de Tomar, a GNR e o INEM.