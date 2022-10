Jovem de 19 morre após despiste em Esposende

Um jovem de 19 anos morreu e outros três ficaram gravemente feridos num despiste, na madrugada deste domingo, na freguesia de S. Paio de Antas, em Esposende.No carro seguiriam dois casais de jovens, todos com 18 e 19 anos. Um dos passageiros morreu no local e os outros três ocupantes sofreram ferimentos considerados muito graves e foram transportados para o hospital de Braga.O alerta para o acidente que ocorreu na estrada nacional 13 foi dado às 04h35.Para o local foram mobilizados 16 operacionais, entre bombeiros de Esposende, Cruz Vermelha de S. Romão de Neiva, equipas médicas e a GNR, que agora fica com a investigação do acidente.