Dois feridos num despiste de carro no Gerês

Dois jovens, com cerca de 20 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde da sábado, na sequência do despiste do carro, seguido de capotamento, em Terras do Bouro, em Braga. A viatura, em circunstâncias que ainda não estão apuradas, caiu numa zona de ravina, de difícil acesso, junto à barragem de Vilarinho da Furna.Ao que o Correio da Manhã apurou, para resgatar as vítimas, em segurança, foi necessário acionar uma equipa de resgate em grande ângulo.Os feridos tiveram de ser içados, com cordas de estabilização, em maçãs de suporte rígido.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os Bombeiros de Terras do Bouro, para um acidente rodoviário, na estrada municipal de acesso à barragem de Vilarinho das Furnas, no Campo do Gerês.A delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa e a GNR de Terras de Bouro também foram mobilizadas para o local. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Terras do Bouro, para o hospital de Braga.