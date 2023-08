O despiste de um automóvel, seguido de colisão, provocou um ferido, ao início desta manhã, na Via Norte, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos.O alerta para o acidente, no sentido Porto/Maia, foi dado às 07h26. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de S. Mamede de Infesta e transportada para o Hospital Pedro Hispano, com ferimentos leves.O trânsito esteve condicionado na via de circulação da esquerda naquele sentido da estrada.