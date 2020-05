Despiste de moto mata pai de dois bombeiros em Sever do Vouga

Alfredo Silva, de 64 anos, tinha ido abastecer a moto e regressava a casa, em Sever do Vouga, quando um despiste o fez cair numa ribanceira, terça-feira, na estrada entre Paçô e Cedrim. Morreu no local. Era pai de dois bombeiros da corporação de Sever do Vouga.



"Lamentamos profundamente o que sucedeu, não só porque era pai de um bombeiro que está no ativo e também de uma bombeira na reserva, mas também porque era uma pessoa da casa, passava pelo quartel todos os dias", disse ao CM Pedro Mota, comandante.

Ver comentários