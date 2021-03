Detida dupla que roubou e sequestrou homem dentro de casa em Sintra

Dois homens, de 30 e 32 anos, e uma mulher, de 27, foram detidos em Sintra pela Polícia Judiciária pela prática de crimes graves de roubo agravado; sequestro; ofensas à integridade física e tráfico estupefacientes.

Dois dos detidos, em conjunto com um terceiro homem ainda por identificar, "são suspeitos da autoria de um roubo violento ocorrido em residência no concelho de Sintra, em dezembro passado, tendo sequestrado o morador e apropriado de dinheiro e objetos em ouro, em valor total superior a onze mil euros", lê-se no comunicado avançado pelo comunicado.

À detida foram-lhe apreendidas 60 doses de produto estupefaciente.

Os detidos, com antecedentes criminais pela prática de crimes idênticos, sendo que um deles já cumpriu pena de prisão efetiva, serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.