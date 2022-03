Detidas duas mulheres suspeitas de incendiarem carro em Vila Real de Santo António

Foram detidas duas mulheres, suspeitas de, na madrugada de dia 6 de Março, terem incendiado um carro em Vila Real de Santo António. O veículo que ficou parcialmente destruído.



De acordo com comunicado da PJ, que esta quarta-feira anunciou a detenção, há também registo de que as mesmas mulheres tenham tentado incendiar, minutos antes, duas viaturas pertencentes ao mesmo ofendido, proprietário do veículo que ficou destruído.

As investigações resultaram na detenção das mulheres, com 35 e 24 anos, que agora irão ser presentes a tribunal para ficarem a conhecer as medidas de coação a que ficarão sujeitas.