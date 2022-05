A GNR deteve um homem de 49 anos por burlas com acidentes que simulava, em Águeda e Oliveira do Bairro.Primeiro, causava danos em carros estacionados e, assim que os mesmos iniciavam a marcha, dava sinal ao condutor para parar, dizendo-lhe que batera no seu veículo. Exibia, então, os danos nas duas viaturas e exigia dinheiro às vítimas.