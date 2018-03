Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido casal suspeito de sequestrar e roubar mulher em Aveiro

Vítima foi abordada e ameaçada com uma navalha.

Por Lusa | 15:45

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal suspeito de ter sequestrado e roubado uma mulher, na madrugada de sexta-feira, no centro de Aveiro, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, a vítima foi abordada na via pública, sendo conduzida, sob ameaça de uma navalha, para um local isolado no parque da cidade, onde "foi constrangida a revelar os códigos dos cartões de débito que possuía".



A vítima, de acordo com os investigadores, ficou sem o dinheiro que tinha consigo, tendo ainda sido efetuados levantamentos em caixas ATM com os cartões subtraídos, refere a PJ, sem divulgar os montantes em causa.



A mesma fonte adianta que os suspeitos só libertaram a vítima quando se certificaram do sucesso dos levantamentos.



"Os suspeitos atuaram num quadro de toxicodependência, sendo que o homem tem antecedentes criminais, tendo inclusive cumprido uma pena de prisão efetiva por crime violento contra as pessoas, encontrando-se, de momento, em liberdade condicional", refere a mesma nota.



Os suspeitos, de 34 e 26 anos, foram detidos fora de flagrante delito e vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.