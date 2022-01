Fez fortuna num esquema de burla piramidal com criptomoedas, com vítimas em Portugal, Espanha, Luxemburgo e Suíça. O português, de 45 anos, tinha em Valência, Espanha, uma garagem com 13 carros de luxo. Foi detido pela Guardia Civil espanhola, que lhe apreendeu património avaliado em 2,5 milhões de euros.