Detido em Lisboa homem procurado na Alemanha por burlas, falsificação e crimes informáticos

O SEF anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 34 anos, estrangeiro, em Lisboa, procurado na Alemanha por vários crimes informáticos, crimes de natureza financeira, burlas e falsificação de documentos.

O homem, segundo refere comunicado do SEF; foi detido em Lisboa e será presenta ao Tribunal da Relação de Lisboa tendo em vista a sua extradição para a Alemanha. A detenção foi feita no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção europeu.

Ainda, no mesmo comunicado, o SEF anuncia buscas efetuadas esta quarta-feira, no Norte, na zona de Vila do Conde, relacionada com "crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos e burla qualificada". Foram constituídos dois arguidos e apreendida prova documental e em suporte digital.