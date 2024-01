Detido homem que assaltou jovens à porta de escola em Lisboa

Um homem com 22 anos foi detido esta quarta-feira em Lisboa, na Rua Cintura do Porto, depois de furto e agressão a dois jovens estudantes, no passado domingo.De acordo com a PSP de Lisboa, os jovens de 15 e 16 anos foram assaltados à porta do estabelecimento de ensino que frequentavam. Um telemóvel, dois auriculares e dinheiro foram furtados em momentos distintos, enquanto as vítimas eram ameaçadas, agarradas e encostadas à parede.O homem fugiu, mas acabou por ser localizado na Rua Cintura do Porto de Lisboa, pelas 21h30, no mesmo dia em que a ocorrência foi atendida e, com a colaboração dos jovens, a PSP conseguiu recuperar o telemóvel e auriculares roubados.O sujeito foi detido fora de flagrante delito e posteriormente encaminhado ao departamento policial para interrogatório. As medidas de coação ainda não são conhecidas.