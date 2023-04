Detido homem que marcou encontro sexual com jovem de 12 anos em Alcabideche

Um homem de 38 anos foi detido, este domingo, por aliciar menores para fins sexuais através das redes sociais. O suspeito tinha marcado um encontro com propósitos sexuais com uma jovem de 12 anos, em Alcabideche, Cascais. Após uma denúncia, a GNR procedeu a uma investigação, que culminou na detenção em flagrante do indivíduo.Em comunicado, a GNR informa que no decorrer de uma busca domiciliária, apreendeu um telemóvel e dois cadernos que tinham registos acerca da atividade criminosa.O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Cascais.