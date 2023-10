Detido homem que tentou matar outro a tiro na Maia

Um homem, de 44 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tentativa de homicídio de outro homem e por posse de arma proibida na via pública, em Vermoim, Maia, esta terça-feira. A vítima atingida na zona do tórax após dois disparos do suspeito, correu perigo de vida, tendo sobrevivido devido a uma intervenção cirúrgica de urgência.



Segundo um comunicado da PJ, na origem dos disparos esteve uma discussão entre ambos pelo facto da vítima "se ter queixado à esposa do comportamento inadequado do filho do casal".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.