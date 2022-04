Detido homem que vandalizou 34 carros na semana da Páscoa

durante o fim de semana da Páscoa, foi detido em flagrante delito pela PSP.





O homem de 28 anos que danificou mais de três dezenas de veículos e contentores do lixo em Alcântara, Lisboa,Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o homem foi detido a 17 de abril, após provocar danos em 34 veículos e caixotes do lixo ao longo das Ruas D. João de Castro, Rua da Aliança Operária e Calçada da Tapada, em Lisboa.Apesar dos danos provocados nos veículos, no dia da ocorrência apenas um dos ofendidos exerceu o direito de queixa pelos danos na sua viatura.

Durante a detenção, o homem agrediu um dos polícias, com intenção de colocar-se em fuga.





O homem foi presente à Autoridade Judiciária competente, sendo que o processo crime ocorrerá no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa com vista ao apuramento dos factos.