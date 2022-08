Detido na Feira por desrespeitar afastamento em caso de violência doméstica

A GNR deteve um homem que desrespeitou a ordem judicial para se manter afastado de uma vítima em processo de violência doméstica, no concelho de Santa Maria da Feira.

"Na sequência de uma denúncia por crime de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde detetaram o suspeito junto da residência da vítima, local onde não poderia permanecer nem estar a menos de 500 metros, tendo sido de imediato detido em flagrante", refere a GNR em comunicado.

A detenção foi feita por militares do Posto Territorial de Santa Maria de Lamas, do Comando Territorial de Aveiro, "por incumprimento da medida de afastamento de vítima no âmbito de um processo de violência doméstica".

"No decurso das diligências de investigação, os militares apuraram que o suspeito ameaçou a vítima de morte, após esta ter-se recusado a entregar-lhe dinheiro", acrescenta.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Santa Maria da Feira tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.