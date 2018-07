Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por agressões maltratava a mulher há mais de 20 anos

Homem, de 59 anos, agredia e ameaçava a esposa, de 56, com recurso a armas de fogo.

Por Rui Pando Gomes | 08:16

Há mais de 20 anos que durava o pesadelo de uma mulher, que foi obrigada a fugir de casa após ser ameaçada de morte com uma arma de fogo pelo marido. O homem, de 59 anos, foi esta terça-feira detido por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da GNR, na sequência de buscas realizadas à casa do suspeito, na zona da Guia, em Albufeira. É a quarta detenção por violência doméstica em menos de um mês na região do Algarve.



A vítima, de 56 anos, era maltratada física e psicologicamente há vários anos e sempre se manteve em silêncio perante o terror em que vivia. Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, as ameaças de morte com recurso a arma de fogo eram constantes e estavam a agravar-se nos últimos tempos.



Receando pela própria vida, a vítima foi mesmo obrigada a fugir de casa depois de ter sido, mais uma vez, ameaçada de morte pelo companheiro com recurso a uma carabina.



Durante as buscas realizadas pelo NIAVE de Portimão à residência do suspeito, os militares encontraram nove armas de fogo, entre elas caçadeiras e carabinas, e dezenas de cartuchos de vários calibres.



O agressor foi detido esta terça-feira de manhã e sujeito a primeiro interrogatório no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira do Ministério Público para aplicação das medidas de coação até ser levado a julgamento. Ficou proibido de contactar a vítima e de adquirir armas de fogo.