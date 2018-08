Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por caça ilegal ao javali

Denúncia anónima alertou as autoridades para o facto do suspeito andar a caçar estes animais selvagens, em Sabrosa.

Por P.M.P | 12:19

Um homem, de 60 anos, foi detido na sexta-feira pela GNR de Vila Real por caça ilegal ao javali na zona de Sabrosa.



A ação foi efetuada depois de uma denúncia anónima alertar as autoridades para o facto do suspeito andar a caçar estes animais selvagens com recurso a meios não permitidos, nomeadamente laços feitos com cabos de aço.



Das diligências realizadas resultou a apreensão de quatro laços em aço, uma navalha e 750 gramas de milho, que serviam de chamariz.