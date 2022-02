Detido suspeito de ameaça e coação contra polícia em Lisboa

Um homem com 27 anos foi detido pela PSP por suspeita da prática do crime de ameaça e coação contra a autoridade pública, na freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, esta segunda-feira.A polícia, que se encontrava no gozo da sua folga, deslocava-se pela escada rolante, quando parou "de forma abrupta", ao sair na estação do metro de São Sebastião, refere um comunicado da PSP. Na sequência dessa paragem, refere o mesmo comunicado, "verificou que no cimo da escada estaria o suspeito com uma bicicleta a bloquear a passagem dos passageiros, o qual sem motivo aparente carregou no botão de stop".Após a interceção, foi feita nova abordagem ao suspeito por outro polícia. O homem continuou com a atitude "desrespeitosa e injuriosa" pelo que, segundo o comunicado citado, foi dada "voz de detenção".O detido foi notificado para comparecer no Tribunal da Comarca de Lisboa.