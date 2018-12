Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de vários roubos e furtos em Tondela

Depois de presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Tondela, ficou em prisão preventiva.

16:20

A GNR deteve um homem, de 37 anos, suspeito de vários crimes de roubo e de furto em residências, no concelho de Tondela, após um ano de investigações, anunciou esta sexta-feira aquela força policial.



Em comunicado, a GNR refere que as investigações foram iniciadas devido à "ocorrência de sete crimes de roubo e de oito crimes de furto em residências e anexos agrícolas, no concelho de Tondela".



No âmbito dessas investigações, "foram realizadas sete buscas, das quais quatro domiciliárias, nomeadamente à residência do suspeito e outras residências que frequentava diariamente".



Segundo a GNR, "foram ainda realizadas três buscas não domiciliárias aos veículos que utilizava", tendo esta ação culminado na apreensão de duas armas de fogo, de um computador portátil e de um relógio.



"O suspeito abordava aleatoriamente as pessoas na via pública, ameaçava e coagia as mesmas a efetuar levantamentos nas caixas multibanco. Além dos roubos, o suspeito furtava residências, através de técnicas de arrombamento e durante um período em que não se encontrava ninguém", explica.



O homem, que foi detido na quarta-feira, já tinha antecedentes criminais relacionados com a prática do mesmo tipo de crimes. Depois de presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Tondela, ficou em prisão preventiva.