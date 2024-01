No espaço de apenas 14 dias (entre 10 e 24 deste mês), um homem, de 45 anos, foi detido três vezes pela PSP a conduzir o carro sem seguro válido. A última situação ocorreu na quarta-feira de manhã, na Avenida Vasco da Gama, no Porto. Foi indiciado pelo terceiro crime de desobediência.





O homem foi sempre apanhado em operações de fiscalização rodoviária da PSP. A primeira vez que foi detido ocorreu no dia 10, no Porto. Foi detido e libertado. Nessa altura, as autoridades apreenderam-lhe o carro e nomearam a companheira, de 42 anos, fiel depositária da viatura.