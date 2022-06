Detidos dizem que enterraram droga “para consumir menos”

Entre os seis elementos da rede detidos pela GNR no âmbito da operação ‘Semente em Pó’ está um casal que também ficou em prisão preventiva. Trata-se de uma engenheira da Câmara Municipal de Mirandela e do marido, alegadamente agricultor. Foram apanhados com cerca de 30 gramas de cocaína, parte dela enterrada em pequenas doses no quintal de casa. Aos investigadores e durante o interrogatório garantiram que a cocaína descoberta era para consumo próprio e que tinha sido enterrada para consumirem menos. Mas não foi dada credibilidade a essa versão e ambos ficaram em preventiva.O casal é suspeito de adquirir a droga a Amílcar Teixeira no estabelecimento deste para depois a traficar no concelho. Segundo a investigação, havia entregas quase diárias de cocaína entre os membros da rede e o casal gastava mensalmente cerca de 2500 euros em droga, um valor considerado demasiado elevado para meros consumidores recreativos de cocaína.