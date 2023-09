A PSP do Aeroporto de Lisboa deteve dois taxistas, de 38 e 44 anos, que montaram uma revolta contra um polícia que multava o mais novo.De acordo com a PSP, o primeiro motorista foi abordado porque aguardava já com a lanterna ligada, ainda sem clientes, e tinha o taxímetro oculto. O segundo, para defender o primeiro, recusou arrancar e bloqueou a praça de táxis. Chamou outros taxistas e “vociferava para quem quisesse ouvir ‘isto é uma palhaçada’”, diz a PSP. Com o polícia rodeado e sem que os taxistas lhe obedecessem e a “quererem, com hostilidade, coagir e impedir a atuação legítima”, foram detidos os dois primeiros motoristas.