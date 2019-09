Dez pessoas resgatadas em incêndio no bairro do Cerco no Porto

Dez moradores foram resgatados, este domingo, num incêndio que deflagrou no primeiro andar de um prédio, na rua de Valpaços, no bairro do Cerco, no Porto.Quatro destas pessoas foram levadas, por precaução, para o Hospital São João.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros sapadores, para um incêndio urbano.A PSP e a Polícia Judiciária do Porto foram chamadas e investigam as causas do incêndio.