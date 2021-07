Dezenas de pessoas participaram esta sexta-feira no funeral de Marílio Costa Leite, atleta de Felgueiras que morreu numa prova de trail em Soalhães, em Marco de Canaveses.





As cerimónias fúnebres realizaram-se na Capela da Ressurreição de Rande. O corpo foi levado para o crematório do Vale do Ave. Em vez de flores no funeral, os amigos foram convidados a entregarem donativos a associações locais.