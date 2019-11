Diplomata quis cegar a mulher com desengordurante

O diplomata guineense colocado quarta-feira em prisão preventiva, por ter atirado ácido sulfúrico à cara do atual namorado da sua ‘ex’, no dia 10, em Sintra, já tinha tentado o mesmo à então ainda mulher, em setembro. A vítima, de 35 anos, dormia com os dois filhos do casal, de 1 e 8 anos, a bebé ao colo, quando foi atacada pelo marido, que lhe atirou desengordurante para os olhos, atingindo ainda a mais nova.Segundo apurou ojunto de fonte policial, a PSP foi chamada ao local e a mulher assistida no hospital. Além dos ferimentos nos olhos, tinha golpes no nariz e peito, feitos com um vidro. As agressões foram presenciadas pelos filhos. Os agentes remeteram os autos ao Ministério Público, identificando o diplomata por violência doméstica.A mulher deixou o marido e no dia 10 deste mês foi à casa que antes partilhava com ele - estavam juntos desde 2007, a partir de 2010 em Portugal. Levou o namorado para ir buscar pertences. O diplomata, Bacar Sanhá, 43 anos, atirou ácido sulfúrico "para o interior da residência na direção de ambos, atingindo a zona da face, pescoço e tórax [do homem] provocando-lhe lesões oculares bilaterais, queimaduras na face e na via aérea", diz o MP. Dirigiu ameaças e ofensas à ‘ex’.O MP considerou que a imunidade diplomática não se aplica, por não estar em funções e ter título de residência em Portugal, e deteve-o. A embaixada da Guiné-Bissau vai dar "proteção jurídica" a Bacar Sanhá, que aodisse ter-se "apenas defendido" do namorado da ‘ex’.