O diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, já não tem segurança do Corpo de Segurança Pessoal (CSP) da PSP.





apurou que a decisão de retirar esta benesse - até agora a Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) era a única a beneficiar - foi tomada após avaliação de risco do Serviço de Informações e Segurança. A última, efetuada no final de 2023, determinou que já não se justificava manter, em permanência, dois agentes do CSP a acompanhar Rui Abrunhosa Gonçalves.